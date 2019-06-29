سحب ممطرة مصحوبة برياح نشطة على بعض مناطق المملكة.. السبت

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تكوُّن السحب الرعدية الممطرة غدًا السبت، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على المرتفعات الجنوبية الغربية (جازان، عسير، والباحة).

كما توقعت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، خاصة الأجزاء الشرقية منها، كذلك على مناطق الجوف والحدود الشمالية .

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

أما عن حالة الخليج العربي، فأكدت «الأرصاد»، أن حركة الرياح السطحية تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-34 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى على عدد من مدن ومناطق الممكلة: