- 1/2
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محمد بن مسعود - الدمام - تستكمل اليوم السبت مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي تقام في مصر في الفترة من 20 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، إذ ستكون هناك ثلاث مباريات في مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.
موريتانيا - أنغولا
تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت الرياض، علمًا بأن المنتخبين يقبعان في المركزين الثالث والرابع.
المنتخب الموريتاني لا يملك نقاطاً بعد هزيمته الأولى، في حين تحتل أنغولا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، وكلا المنتخبين يأملان في الفوز لتعزيز حظوظهما في التأهل للدور التالي.
الكاميرون - غانا
نهائي مبكر في المسابقة يجمع بين المنتخبين، علماً بأن المباراة ستقام في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الرياض.
المنتخب الكاميروني يحتل المركز الأول برصيد ثلاث نقاط، في حين تأتي غانا في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة.
فوز الكاميرون يؤهلها للدور التالي ويعقد آمال المنتخب الغاني، في حين أي نتيجة أخرى ستمنح المنتخب الغاني فرصة مقبولة للصعود للدور التالي، علماً بأن المنتخبين هما المرشحين الأبرز للتأهل عن مجموعتهما.
بنين - غينيا بيساو
تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت الرياض، حيث يحتل المنتخبان المركزين الثالث والرابع في مجموعتهما.
"أمم إفريقيا": نهائي مبكر بين "الكاميرون" و"غانا" وظهور جديد للمنتخب "الموريتاني"محمد السيّد الخليج 365 2019-06-29
تستكمل اليوم السبت مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي تقام في مصر في الفترة من 20 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، إذ ستكون هناك ثلاث مباريات في مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.
موريتانيا - أنغولا
تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت الرياض، علمًا بأن المنتخبين يقبعان في المركزين الثالث والرابع.
المنتخب الموريتاني لا يملك نقاطاً بعد هزيمته الأولى، في حين تحتل أنغولا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، وكلا المنتخبين يأملان في الفوز لتعزيز حظوظهما في التأهل للدور التالي.
الكاميرون - غانا
نهائي مبكر في المسابقة يجمع بين المنتخبين، علماً بأن المباراة ستقام في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الرياض.
المنتخب الكاميروني يحتل المركز الأول برصيد ثلاث نقاط، في حين تأتي غانا في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة.
فوز الكاميرون يؤهلها للدور التالي ويعقد آمال المنتخب الغاني، في حين أي نتيجة أخرى ستمنح المنتخب الغاني فرصة مقبولة للصعود للدور التالي، علماً بأن المنتخبين هما المرشحين الأبرز للتأهل عن مجموعتهما.
بنين - غينيا بيساو
تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت الرياض، حيث يحتل المنتخبان المركزين الثالث والرابع في مجموعتهما.
29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
12:34 AM
تستكمل اليوم السبت مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي تقام في مصر في الفترة من 20 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، إذ ستكون هناك ثلاث مباريات في مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.
موريتانيا - أنغولا
تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت الرياض، علمًا بأن المنتخبين يقبعان في المركزين الثالث والرابع.
المنتخب الموريتاني لا يملك نقاطاً بعد هزيمته الأولى، في حين تحتل أنغولا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، وكلا المنتخبين يأملان في الفوز لتعزيز حظوظهما في التأهل للدور التالي.
الكاميرون - غانا
نهائي مبكر في المسابقة يجمع بين المنتخبين، علماً بأن المباراة ستقام في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الرياض.
المنتخب الكاميروني يحتل المركز الأول برصيد ثلاث نقاط، في حين تأتي غانا في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة.
فوز الكاميرون يؤهلها للدور التالي ويعقد آمال المنتخب الغاني، في حين أي نتيجة أخرى ستمنح المنتخب الغاني فرصة مقبولة للصعود للدور التالي، علماً بأن المنتخبين هما المرشحين الأبرز للتأهل عن مجموعتهما.
بنين - غينيا بيساو
تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت الرياض، حيث يحتل المنتخبان المركزين الثالث والرابع في مجموعتهما.
، "أمم إفريقيا": نهائي مبكر بين "الكاميرون" و"غانا" وظهور جديد للمنتخب "الموريتاني" ،
المصدر : الخليج 365
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