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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا اليوم، بالسيد محمد ولد الشيخ محمد الغزواني، هنأه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، متمنيًا له وللشعب الموريتاني المزيد من التقدم والاستقرار.
من جهته، عبر الرئيس الموريتاني عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته، مؤكدًا حرصه على تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الموريتانيوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-29
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا اليوم، بالسيد محمد ولد الشيخ محمد الغزواني، هنأه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، متمنيًا له وللشعب الموريتاني المزيد من التقدم والاستقرار.
من جهته، عبر الرئيس الموريتاني عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته، مؤكدًا حرصه على تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
12:09 AM
هنأه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا اليوم، بالسيد محمد ولد الشيخ محمد الغزواني، هنأه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، متمنيًا له وللشعب الموريتاني المزيد من التقدم والاستقرار.
من جهته، عبر الرئيس الموريتاني عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته، مؤكدًا حرصه على تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
، خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الموريتاني ،
المصدر : الخليج 365
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