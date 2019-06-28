الان تتابع خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الموريتاني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 54 دقيقة - 12:01 ص, 29 يونيو 2019 م التعليقات: 0 أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًا اليوم، بفخامة السيد محمد ولد الشيخ محمد الغزواني هنأه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، متمنيًا له وللشعب الموريتاني المزيد من التقدم والاستقرار.

من جهته، عبر الرئيس الموريتاني عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته، مؤكدا حرصه على تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الموريتاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.