بالأسماء.. “التعليم” تدعو 32 متقدما ومتقدمة لشغل الوظائف التعليمية للمطابقة

جدة - عمرو شويل دعت وزارة التعليم 32 متقدما ومتقدمة لشغل الوظائف التعليمية للمطابقة في أحد فروع وزارة الخدمة المدنية يوم الأحد القادم الموافق 27 /10 /1440هـ، لشغل الوظائف التي شغرت بعد المراجعة النهائية لمن تمت مطابقتهم.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم الاستاذ مبارك بن محمد العصيمي مشيراً إلى أن ترشيحهم جاء بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ووفق قوائم المفاضلة عبر بوابة جدارة.