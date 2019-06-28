شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة ٣٢ متقدماً ومتقدمةً لشغل الوظائف التعليمية للمطابقة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)دعت وزارة التعليم ٣٢ متقدماً ومتقدمةً لشغل الوظائف التعليمية للمطابقة في أحد فروع وزارة الخدمة المدنية يوم الأحد القادم الموافق 27/ 10/ 1440هـ، لشغل الوظائف التي شغرت بعد المراجعة النهائية لمن تمت مطابقتهم.
أكد ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك بن محمد العصيمي، مشيراً إلى أن ترشيحهم جاء بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ووفق قوائم المفاضلة عبر بوابة «جدارة».
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