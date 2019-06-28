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دعوة ٣٢ متقدماً ومتقدمةً لشغل الوظائف التعليمية للمطابقة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

دعت وزارة التعليم ٣٢ متقدماً ومتقدمةً لشغل الوظائف التعليمية للمطابقة في أحد فروع وزارة الخدمة المدنية يوم الأحد القادم الموافق 27/ 10/ 1440هـ، لشغل الوظائف التي شغرت بعد المراجعة النهائية لمن تمت مطابقتهم.

أكد ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك بن محمد العصيمي، مشيراً إلى أن ترشيحهم جاء بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ووفق قوائم المفاضلة عبر بوابة «جدارة».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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