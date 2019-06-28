شكرا لقرائتكم خبر عن مدير جامعة الإمام: جهود القيادة تُحمِّلنا مسؤولية رفع راية الوطن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

عبَّر مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد العامري، عن اعتزازه وفخره بمشاركة المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين، والتي يرأس وفد المملكة لها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

وقال العامري عبر «تويتر» اليوم (الجمعة): «عندما تحمل القيادة هم الوطن ليُعانق قمم المجد، فإن ذلك يُحمِّلنا جميعاً مسؤولية العمل بلا كلل أو ملل لتحقيق طموحات قيادتنا ورفع راية الوطن خفاقة بكل شموخ واعتزاز»؛ داعيا الله أن يحفظ بلادنا في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.