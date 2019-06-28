شكرا لقرائتكم خبر عن الشمري: تمديد حملة إزالة الأنقاض يؤكد متابعة أمير الشرقية لقضايا المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

أعرب رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية عبدالهادي الشمري، عن شكره وامتنانه لأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بعد صدور توجيهه بتمديد حملة إزالة الأنقاض بحاضرة الدمام، مبيناً أن التوجيه يعكس إطلاع أمير المنطقة ومتابعته لكافة القضايا التي تهم أهالي حاضرة الدمام والمنطقة الشرقية بصفة عامة، إضافة إلى حرصه على تلبية تطلعات الأهالي، مؤكداً أن التوجيه يعتبر دافعاً لمنسوبي الحملة لبذل المزيد من العطاء.

وفي السياق ذاته، عقد أعضاء حملة إزالة الأنقاض بحاضرة الدمام اجتماعاً بمقر المجلس البلدي أخيراً، لمناقشة مستجدات الحملة وخطة العمل بعد تمديدها، وأسفر الاجتماع عن عدد من المخرجات أبرزها زيادة عدد الآليات من 78 إلى 100، وزيادة النسبة المقررة للقضاء على الأنقاض من 80 إلى 85 في المئة، ووضع لوحات إرشادية وتوعوية بالمواقع المستهدفة، والعمل على أولوية أصحاب البلاغات عن مواقع الأنقاض، والمطالبة بتغيير موقع إحدى الكسارات لما تسببه من تشوه بصري، ومخاطبة فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية لإزالة أنقاض وصبيات عند مجمع الكباري بالظهران.

ووصل عدد البلاغات التي استقبلتها الحملة منذ انطلاقتها أكثر من 500 بلاغاً، في حين تجاوزت الأنقاض التي تم رفعها 45 ألف متر مكعب.