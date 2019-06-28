شكرا لقرائتكم خبر عن «العنود الخيرية» عضواً في المجلس التنسيقي السعودي الياباني والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)
تعتبر اليابان أحد أعمدة الاقتصاد العالمي وأهم الشركاء الأقتصادين للمملكة، حيث توطدت العلاقة بين المملكة واليابان منذ تأسيس اللجنة السعودية اليابانية المشتركة عام 1975م، وأدى ذلك الاهتمام المشترك إلى بناء شراكة استراتيجية اقتصادية برؤية واضحة تمهد الطريق لتعاونٍ أكبر بين البلدين، وتم تسميتها بالرؤية السعودية اليابانية 2030، وخلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى اليابان في مارس 2017 تم إطلاق الرؤية السعودية اليابانية.
وامتداداً لإيمان «العنود الخيرية» بدور الشباب في بناء المجتمعات، وقَّعت المؤسسة بتاريخ 17/6/2019م مذكرة تفاهم مع مركز التعاون الدولي بدولة اليابان، هدفت إلى التبادل الشبابي وتنفيذ البرامج المشتركة، بالإضافة إلى تطوير قطاع الشباب بين البلدين.
وبموجب مذكرة التفاهم، حدد الطرفان مجالات التعاون المتمثلة في مواصلة المناقشات بغرض تعزيز التعاون والشراكة في مختلف مجالات التدريب، ويعقد الجانبان مناقشات حول مواصلة تعزيز التعاون في مجالات تنمية صائغي المستقبل.
ويمتد عقد مذكرة التفاهم لمدة عامين من تاريخ توقيع العقد، كما أصبحت المؤسسة عضواً في المجلس التنسيقي السعودي الياباني وممثلة عن القطاع الثالث فيه، ومثل المؤسسة في التوقيع على مذكرة التفاهم عبدالله بن فهد الصقعبي.
وعبر الأمين العام للمؤسسة الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم، عن اعتزازه باختيار المؤسسة لعضوية المجلس التنسيقي السعودي الياباني مُمثلة للقطاع الثالث في السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر «العنود الخيرية» عضواً في المجلس التنسيقي السعودي الياباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.