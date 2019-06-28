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تمكنت دوريات الأمن بمحافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، من القبض على شخص أقدم على سرقة مركبة من حي التلال بالمحافظة، بعد رصد ذلك من خلال مقطع فيديو تم تداوله.
وفي التفاصيل، أنه امتدادًا للجهود الأمنية التي تقوم بها دوريات الأمن بمحافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية في كشف الجرائم وتعقب المجرمين، لوحظ انتشار مقطع فيديو يوثق قيام أحد الأشخاص بسرقة مركبة في حي التلال والهرب بها يوم الأربعاء، ونتيجة لتكثيف عملية البحث والتحري عن الجاني، فقد تمكنت الدوريات من ضبط السيارة المسروقة بقائدها، وتم تسليمه للجهة المختصة.
دوريات الأمن تطيح بسارق مركبة في محافظة حفر الباطن بالشرقيةياسر العتيبي الخليج 365 2019-06-28
تمكنت دوريات الأمن بمحافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، من القبض على شخص أقدم على سرقة مركبة من حي التلال بالمحافظة، بعد رصد ذلك من خلال مقطع فيديو تم تداوله.
وفي التفاصيل، أنه امتدادًا للجهود الأمنية التي تقوم بها دوريات الأمن بمحافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية في كشف الجرائم وتعقب المجرمين، لوحظ انتشار مقطع فيديو يوثق قيام أحد الأشخاص بسرقة مركبة في حي التلال والهرب بها يوم الأربعاء، ونتيجة لتكثيف عملية البحث والتحري عن الجاني، فقد تمكنت الدوريات من ضبط السيارة المسروقة بقائدها، وتم تسليمه للجهة المختصة.
28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
11:50 PM
تم رصد العملية من خلال فيديو تم تداوله على مواقع التواصل
تمكنت دوريات الأمن بمحافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، من القبض على شخص أقدم على سرقة مركبة من حي التلال بالمحافظة، بعد رصد ذلك من خلال مقطع فيديو تم تداوله.
وفي التفاصيل، أنه امتدادًا للجهود الأمنية التي تقوم بها دوريات الأمن بمحافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية في كشف الجرائم وتعقب المجرمين، لوحظ انتشار مقطع فيديو يوثق قيام أحد الأشخاص بسرقة مركبة في حي التلال والهرب بها يوم الأربعاء، ونتيجة لتكثيف عملية البحث والتحري عن الجاني، فقد تمكنت الدوريات من ضبط السيارة المسروقة بقائدها، وتم تسليمه للجهة المختصة.
، دوريات الأمن تطيح بسارق مركبة في محافظة حفر الباطن بالشرقية ،
المصدر : الخليج 365
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