- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد بن مسعود - الدمام - دعت وزارة التعليم (٣٢) متقدماً ومتقدمةً لشغل الوظائف التعليمية للمطابقة في أحد فروع وزارة الخدمة المدنية الأحد القادم ١٤٤٠/١٠/٢٧هـ لشغل الوظائف التي شغرت بعد المراجعة النهائية لمن تمت مطابقتهم.
أوضح ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي مشيراً إلى أن ترشيحهم جاء بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ووفق قوائم المفاضلة عبر بوابة جدارة.
وزارة التعليم تدعو (٣٢) متقدماً ومتقدمةً لشغل الوظائف التعليمية للمطابقةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-28
دعت وزارة التعليم (٣٢) متقدماً ومتقدمةً لشغل الوظائف التعليمية للمطابقة في أحد فروع وزارة الخدمة المدنية الأحد القادم ١٤٤٠/١٠/٢٧هـ لشغل الوظائف التي شغرت بعد المراجعة النهائية لمن تمت مطابقتهم.
أوضح ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي مشيراً إلى أن ترشيحهم جاء بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ووفق قوائم المفاضلة عبر بوابة جدارة.
28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
11:03 PM
دعت وزارة التعليم (٣٢) متقدماً ومتقدمةً لشغل الوظائف التعليمية للمطابقة في أحد فروع وزارة الخدمة المدنية الأحد القادم ١٤٤٠/١٠/٢٧هـ لشغل الوظائف التي شغرت بعد المراجعة النهائية لمن تمت مطابقتهم.
أوضح ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي مشيراً إلى أن ترشيحهم جاء بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ووفق قوائم المفاضلة عبر بوابة جدارة.
، وزارة التعليم تدعو (٣٢) متقدماً ومتقدمةً لشغل الوظائف التعليمية للمطابقة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة التعليم تدعو (٣٢) متقدماً ومتقدمةً لشغل الوظائف التعليمية للمطابقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.