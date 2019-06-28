، الهلال يبدأ مشوار الموسم المقبل باجتماع رئيس النادي باللاعبين ،

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التقى رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن سعد بن نافل بلاعبي الفريق وأعضاء الجهاز الإداري في معسكر الأمير هذلول بن عبدالعزيز، وشهد اللقاء حضور عضو مجلس الإدارة الدكتور سلطان بن سعيد، وعضو مجلس الإدارة فيصل الغشيان، والرئيس التنفيذي المهندس عبدالله الجربوع.
وتمنى رئيس النادي التوفيق للاعبي فريق الهلال الأول لكرة القدم في منافسات الموسم المقبل، وتحقيق ما يسعد جماهير النادي.
وأقامت إدارة العلاقات العامة في النـادي بعد نهاية اللقاء حفلاً مبسطاً؛ بحضور رئيس النادي؛ وذلك بمناسبة عودة اللاعبين من إجازتهم الموسمية.
وقد سلمت إدارة كرة القدم برنامج الفريق خلال الفترة المقبلة، والذي يتضمن مواعيد الفحوص الطبية الاعتيادية، وموعد المغادرة إلى النمسا .
وستبدأ يوم غد السبت الفحوص الطبية الاعتيادية لكافة لاعبي الفريق، حيث ستستمر لمدة ثلاثة أيام، قبل المغادرة إلى النمسا فجر يوم الثلاثاء المقبل.
الهلال يبدأ مشوار الموسم المقبل باجتماع رئيس النادي باللاعبينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-28
التقى رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن سعد بن نافل بلاعبي الفريق وأعضاء الجهاز الإداري في معسكر الأمير هذلول بن عبدالعزيز، وشهد اللقاء حضور عضو مجلس الإدارة الدكتور سلطان بن سعيد، وعضو مجلس الإدارة فيصل الغشيان، والرئيس التنفيذي المهندس عبدالله الجربوع.
وتمنى رئيس النادي التوفيق للاعبي فريق الهلال الأول لكرة القدم في منافسات الموسم المقبل، وتحقيق ما يسعد جماهير النادي.
وأقامت إدارة العلاقات العامة في النـادي بعد نهاية اللقاء حفلاً مبسطاً؛ بحضور رئيس النادي؛ وذلك بمناسبة عودة اللاعبين من إجازتهم الموسمية.
وقد سلمت إدارة كرة القدم برنامج الفريق خلال الفترة المقبلة، والذي يتضمن مواعيد الفحوص الطبية الاعتيادية، وموعد المغادرة إلى النمسا .
وستبدأ يوم غد السبت الفحوص الطبية الاعتيادية لكافة لاعبي الفريق، حيث ستستمر لمدة ثلاثة أيام، قبل المغادرة إلى النمسا فجر يوم الثلاثاء المقبل.
28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
10:24 PM
اللاعبون تسلموا البرنامج الزمني للمعسكر
التقى رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن سعد بن نافل بلاعبي الفريق وأعضاء الجهاز الإداري في معسكر الأمير هذلول بن عبدالعزيز، وشهد اللقاء حضور عضو مجلس الإدارة الدكتور سلطان بن سعيد، وعضو مجلس الإدارة فيصل الغشيان، والرئيس التنفيذي المهندس عبدالله الجربوع.
وتمنى رئيس النادي التوفيق للاعبي فريق الهلال الأول لكرة القدم في منافسات الموسم المقبل، وتحقيق ما يسعد جماهير النادي.
وأقامت إدارة العلاقات العامة في النـادي بعد نهاية اللقاء حفلاً مبسطاً؛ بحضور رئيس النادي؛ وذلك بمناسبة عودة اللاعبين من إجازتهم الموسمية.
وقد سلمت إدارة كرة القدم برنامج الفريق خلال الفترة المقبلة، والذي يتضمن مواعيد الفحوص الطبية الاعتيادية، وموعد المغادرة إلى النمسا .
وستبدأ يوم غد السبت الفحوص الطبية الاعتيادية لكافة لاعبي الفريق، حيث ستستمر لمدة ثلاثة أيام، قبل المغادرة إلى النمسا فجر يوم الثلاثاء المقبل.
، الهلال يبدأ مشوار الموسم المقبل باجتماع رئيس النادي باللاعبين ،
المصدر : الخليج 365
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