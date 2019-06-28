، نقطة مفاجئة لدوريات جازان تطيح بـ 2100 حبة كبتاجون وحشيش ومسكر ،

محمد بن مسعود - الدمام - القبض على المهربين وإيداعهم التوقيف تمهيداً لإحالتهم للجهات المختصة

تمكنت دوريات الأمن بمنطقة جازان من إحباط عمليات تهريب، وذلك في نقطة مفاجئة نصبتها في أحد المواقع بمدينة جازان .

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "الخليج 365" أن النقطة المفاجئة التي نصبتها دورية الأمن بمنطقة جازان تمكنت من إحباط أكثر من٢١٠٠ حبة من مادة الكبتاجون، وكذلك بعض من الممنوعات منها مادة الحشيش والمسكر.

وببنت المصادر أنه تم القبض على المهربين وإيداعهم التوقيف تمهيداً لإحالتهم للجهات المختصة.