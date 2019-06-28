، الأهلي يناقش استعدادات الموسم المقبل في اجتماعه الأول ،

محمد بن مسعود - الدمام - عقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعه الأول برئاسة المهندس أحمد الصائغ وحضور نائبه عبدالصمد القرشي وأعضاء مجلس الإدارة الدكتور وائل الحلبي والمهندس أيمن المدني، والدكتور ياسر محروس والمهندس غسان نصيف، والمهندس عمار زهران.
وثمن المجلس في بداية اجتماعه ثقة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، متمنين أن يقدموا ما يواكب تطلعاته وأن يساهموا مع بقية مجالس إدارات الأندية الرياضية في تقديم النجاحات المرجوة في الجانب الرياضي.
كما قدم مجلس إدارة النادي خالص شكره وعرفانه للأمير منصور بن مشعل، على دعمه اللامحدود ووقفته الدائمة وثقته الكبيرة في المجلس، راجين من العلي القدير أن يوفقوا في تقديم عمل يليق باسم ومكانة النادي الأهلي ويرضي جماهيره العزيزة.
وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، واحتياجات فرق النادي خلال الفترة المقبلة استعدادًا لبدء منافسات الموسم الرياضي الجديد.
الأهلي يناقش استعدادات الموسم المقبل في اجتماعه الأولصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-28
عقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعه الأول برئاسة المهندس أحمد الصائغ وحضور نائبه عبدالصمد القرشي وأعضاء مجلس الإدارة الدكتور وائل الحلبي والمهندس أيمن المدني، والدكتور ياسر محروس والمهندس غسان نصيف، والمهندس عمار زهران.
وثمن المجلس في بداية اجتماعه ثقة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، متمنين أن يقدموا ما يواكب تطلعاته وأن يساهموا مع بقية مجالس إدارات الأندية الرياضية في تقديم النجاحات المرجوة في الجانب الرياضي.
كما قدم مجلس إدارة النادي خالص شكره وعرفانه للأمير منصور بن مشعل، على دعمه اللامحدود ووقفته الدائمة وثقته الكبيرة في المجلس، راجين من العلي القدير أن يوفقوا في تقديم عمل يليق باسم ومكانة النادي الأهلي ويرضي جماهيره العزيزة.
وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، واحتياجات فرق النادي خلال الفترة المقبلة استعدادًا لبدء منافسات الموسم الرياضي الجديد.
28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
10:22 PM
عقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعه الأول برئاسة المهندس أحمد الصائغ وحضور نائبه عبدالصمد القرشي وأعضاء مجلس الإدارة الدكتور وائل الحلبي والمهندس أيمن المدني، والدكتور ياسر محروس والمهندس غسان نصيف، والمهندس عمار زهران.
وثمن المجلس في بداية اجتماعه ثقة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، متمنين أن يقدموا ما يواكب تطلعاته وأن يساهموا مع بقية مجالس إدارات الأندية الرياضية في تقديم النجاحات المرجوة في الجانب الرياضي.
كما قدم مجلس إدارة النادي خالص شكره وعرفانه للأمير منصور بن مشعل، على دعمه اللامحدود ووقفته الدائمة وثقته الكبيرة في المجلس، راجين من العلي القدير أن يوفقوا في تقديم عمل يليق باسم ومكانة النادي الأهلي ويرضي جماهيره العزيزة.
وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، واحتياجات فرق النادي خلال الفترة المقبلة استعدادًا لبدء منافسات الموسم الرياضي الجديد.
، الأهلي يناقش استعدادات الموسم المقبل في اجتماعه الأول ،
المصدر : الخليج 365
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