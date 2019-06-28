محمد بن مسعود - الدمام - افتتح المنتخب السعودي لذوي الإعاقة مشاركته في ملتقى تونس الدولي والجائزة الكبرى لألعاب القوى بتحقيق ميداليتين ذهبيتين. وانتزع العداء نور الصناع الميدالية الذهبية الأولى في سباق 100م "تصنيف T44 " بعد أن حل أولاً بزمن 12,20 ثانية. وجاءت الذهبية الثانية عن طريق العداء علي النخلي في سباق 100م "تصنيف T37" بزمن 12,36 ثانية وذلك على مضمار ملعب رادس بتونس، فيما حلت العداءة السعودية سارة الجمعة في المركز الخامس لسباق 100 م "تصنيف T36 " بزمن 18,90 ثانية في مشاركتها الأولى. في بطولة ألعاب القوى.. ذهبيتان لقوى الإعاقة في انطلاق ملتقى تونس الدولي وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-28 افتتح المنتخب السعودي لذوي الإعاقة مشاركته في ملتقى تونس الدولي والجائزة الكبرى لألعاب القوى بتحقيق ميداليتين ذهبيتين. وانتزع العداء نور الصناع الميدالية الذهبية الأولى في سباق 100م "تصنيف T44 " بعد أن حل أولاً بزمن 12,20 ثانية. وجاءت الذهبية الثانية عن طريق العداء علي النخلي في سباق 100م "تصنيف T37" بزمن 12,36 ثانية وذلك على مضمار ملعب رادس بتونس، فيما حلت العداءة السعودية سارة الجمعة في المركز الخامس لسباق 100 م "تصنيف T36 " بزمن 18,90 ثانية في مشاركتها الأولى. Advertisements 28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440 10:21 PM افتتح المنتخب السعودي لذوي الإعاقة مشاركته في ملتقى تونس الدولي والجائزة الكبرى لألعاب القوى بتحقيق ميداليتين ذهبيتين. وانتزع العداء نور الصناع الميدالية الذهبية الأولى في سباق 100م "تصنيف T44 " بعد أن حل أولاً بزمن 12,20 ثانية. وجاءت الذهبية الثانية عن طريق العداء علي النخلي في سباق 100م "تصنيف T37" بزمن 12,36 ثانية وذلك على مضمار ملعب رادس بتونس، فيما حلت العداءة السعودية سارة الجمعة في المركز الخامس لسباق 100 م "تصنيف T36 " بزمن 18,90 ثانية في مشاركتها الأولى. ، في بطولة ألعاب القوى.. ذهبيتان لقوى الإعاقة في انطلاق ملتقى تونس الدولي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في بطولة ألعاب القوى.. ذهبيتان لقوى الإعاقة في انطلاق ملتقى تونس الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.