اليوم البدء في منع المقيمين من دخول مكة بدون تصريح

بدأت قيادة قوات أمن الحج صباح اليوم الجمعة، في تطبيق أنظمة الحج التي تقضي بحصول المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء فريضة الحج على تصريح بذلك قبل التوجه إلى مكة المكرمة، مؤكدة أنها ستطبق الأنظمة بكل حزم بحق من يخالف ذلك.

يأتي ذلك ضمن تنفيذ القوات للمرحلة الأولى من خطة أمن الحج المعتمدة من وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا التي يتم خلالها منع المقيمين الذين لا يحملون إقامات مصدرها العاصمة المقدسة ولا يتوفر لديهم تصاريح عمل فيها من الدخول إليها وإعادتهم إلى حيث أتوا.

وبدأت مراكز الضبط الأمني على مداخل العاصمة المقدسة بالشميسي، والتنعيم، والكعكية، والشميسي القديم، وسبوحة، والكر، في تنفيذ ذلك بدءاً من صباح اليوم.

وأهابت قوات أمن الحج بكافة المقيمين الذين يرتبطون بعقود عمل بالعاصمة المقدسة أو المشاعر المقدسة من اليوم وحتى العاشر من ذي الحجة بالحصول على التصاريح اللازمة للدخول إلى مكة المكرمة قبل التوجه إليها.