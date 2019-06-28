محكمة الدمام تصدر حكما ضد مواطن حرض وكفر عضوة الشورى كوثر الأربش

أصدرت محكمة الدمام الثلاثاء الماضي، حكماً ضد مواطن أساء لعضوة مجلس الشورى كوثر الأربش، بتكفيرها والتحريض ضدها. وقالت عضوة الشورى كوثر الأربش عبر حسابها في ” تويتر ” : ” صدر حكم ضد أحد المحرضين و المكفرين لي من محكمة الدمام قريبًا سترون اعتذاره في حسابه “.

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