هذا التقاطع الذي تغيرت فيه حياتي.. قبل 14 عاماً (فيديو)

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نشر شاب سعودي مقطع فيديو، أثناء مروره من مكان الحادث المروري الذي تعرّض له قبل 14 عاما، والذي أُصيب على أثره بإعاقة جسدية أقعدته عن الحركة.
ويظهر بالفيديو الشاب محمد الشريف، وهو يتحدث متأثراً عن اللحظة التي تعرض فيها للحادث وكيفية حدوثه، موضحاً أنه لم يتحمل الوقوف في هذا المكان بسبب لحظات الألم التي مرّ بها بعد إصابته في الحادث.
وأضاف الشريف أنه لم يمر بهذا المكان منذ أن تعرض للإصابة قبل 14 عاما، مؤكداً أن هذا الطريق هو الذي تغيرت حياته فيه.
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