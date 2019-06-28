بالصور.. أمانة الشرقية: افتتاح مشروع نفق الملك عبدالعزيز أكتوبر المقبل

أكّدت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم الجمعة، أنها تقوم بمتابعة المراحل الأخيرة من أعمال مشروع نفق طريق الملك عبدالعزيز بالتقاطع مع (شارع ٢٨) الذي تم افتتاحه مؤخرًا، مشيرة إلى أن العمل بالمشروع سينتهي بشكل كامل في أكتوبر المقبل.

وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، نشرت أمانة الشرقية، تظهر سير العمل في المشروع حتى الساعة، قائلة: تقوم أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بـ«الإدارة العامة للإشراف» بمتابعة المراحل الأخيرة من أعمال مشروع نفق طريق الملك عبدالعزيز بالتقاطع مع (شارع ٢٨)، موضحة أن النفق يُعتبر ضمن مشروع إنشاء نفق وجسر تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع (شارع ٢٨).

وأضافت الأمانة: تم افتتاح الجسر على (شارع ٢٨) بتاريخ ١٠ مارس من العام الحالي، وسينتهي المشروع (بالكامل) بتاريخ ٦ أكتوبر المقبل.. وتعمل أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بوكالة التعمير والمشاريع، على إنهاء الأعمال بالجزء المتبقي من المشروع والمزمع افتتاحه نهاية شهر يوليو ٢٠١٩ بمشيئة الله تعالى.

ولفتت الأمانة، إلى أن طول النفق يبلغ حوالي ٨٨٥ مترًا طوليًّا، وبعرض مسارين بكل اتجاه، بالإضافة إلى طريق الخدمة الذي يتكون من مسارين بكل اتجاه على طول النفق.

وفي سياق ذي صلة، أشارت أمانة المنطقة الشرقية، إلى أن «الإدارة العامة للإشراف بوكالة التعمير والمشاريع» قامت باستكمال تأهيل وسفلتة شوارع الحي الرابع (المجاورة السادسة) بضاحية الملك فهد بالدمام، وذلك ضمن مشاريع تطوير مخططات المنح السكنية بالدمام.