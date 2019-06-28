التعليم⁩ تدعو 32 متقدما لشغل الوظائف التعليمية للمطابقة

دعت وزارة التعليم 32 متقدماً ومتقدمةً لشغل الوظائف التعليمية للمطابقة في أحد فروع وزارة الخدمة المدنية الأحد القادم 27 شوال القادم، لشغل الوظائف التي شغرت بعد المراجعة النهائية لمن تمت مطابقتهم، أوضح ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، مشيراً إلى أن ترشيحهم جاء بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، ووفق قوائم المفاضلة عبر بوابة جدارة. أسماء المرشحين والمرشحات



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