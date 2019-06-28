حبونا وثار بلا مهرجانات وبدر الجنوب تبدأ الفعاليات

فيما غابت المهرجانات عن محافظتي حبونا وثار، وسط مطالبات من الأهالي بإقامتها، دشن وكيل إمارة نجران المكلف للشؤون الأمنية اللواء سلطان العتيبي، مساء أول من أمس، مهرجان بدر الجنوب السياحي في نسخته الثالثة، والذي وجه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد‬ بإقامته، ‏بحضور محافظ بدر الجنوب المكلف طامي الغامدي، ومدير عام فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بنجران صالح آل مريح، ومديري فروع الإدارات بالمحافظة.

أمسيات شعرية

يقام ⁧‫مهرجان صيف بدر الجنوب‬⁩ بمنتزه العشة لمدة 30 يومًا، ويتضمن أمسيات شعرية وأسواقا شعبية وفعاليات متنوعة ومسابقات مختلفة إضافة إلى مدن ترفيهية.

وأكد لـ«دوت الخليج» عضو مجلس التنمية السياحية بالمنطقة والمشرف العام على المهرجان عبدالرحمن آل سعد، أن المهرجان سيستمر لمدة شهر، ويحتوي على عدة أركان منها: ركن للطفل وركن للتراث وركن للمأكولات الشعبية، مضيفا أن المهرجان يقع في منتزه الأمير مشعل بن سعود وسيقام فيه العديد من الفعاليات والأمسيات الشعرية بوجود عددٍ من الشعراء والمنشدين البارزين على مستوى المملكة والخليج، وبدأت الأمسية الأولى مساء أول من أمس.

أركان التراث

⁩أكد رئيس بلدية محافظة بدر الجنوب المهندس عبدالرحمن آل مخلص، أن المهرجان تم اعتماده والموافقة عليه من قبل إمارة المنطقة، وأن المهرجات يحتوي على فعاليات عديدة ومتنوعة وأمسيات ومسابقات، حيث تم تخصيص أركان مخصصة للأسر المنتجة وأركان للتراث وأركان للإدارات الحكومية على مستوى المنطقة والمحافظة، مبينا أن المهرجان سيكون محققا للطموح ويشبع الرغبات ويعم جميع أفراد المجتمع بالفائدة والترفيه.

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غياب المهرجانات

غابت المهرجانات عن محافظتي حبونا وثار وسط مطالبات من الأهالي بإقامتها أسوةً بمحافظة بدر الجنوب، مطالبين بتوفير عناء الذهاب لمنطقة نجران 100 كم أو محافظة بدر الجنوب 50 كم، حيث طالب أهالي حبونا باستغلال منتزه الحبابة الذي يتميز بموقعه واتساع مساحته وأجوائه العليلة لإقامات مهرجانات مصاحبة للصيف.

من جانبه، أكد رئيس بلدية حبونا صالح آل عمر، أنه بخصوص إقامة مهرجان صيف هذا العام 2019 بحبونا، فإن إقامة المهرجانات ليست من اختصاص البلدية، وإنما دور البلدية ينحصر في الإعلان على منصة الاستثمار لتأجير موقع استثماري لإقامة مهرجان صيفي.

فيما جاء رد رئيس بلدية محافظة ثار وليد لسلوم على استفسار «دوت الخليج»، بخصوص إقامة مهرجان الصيف بمحافظة ثار، بالرجوع إلى أمانة المنطقة للحصول على تصريح بهذا الخصوص.