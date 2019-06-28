البلديات توقف إعلانات التقاطعات والميادين

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية الأسبوع المنصرم مسودة الاشتراطات البلدية والفنية للوحات الدعائية، وتشمل مجموعة اشتراطات جديدة للتخطيط والتنسيق للمدن والمواقع، تضمنت السماح باللوحات فوق أسطح المباني، وعلى واجهات الجدران والمباني، مع منع إنشاء أي لوحات إعلانية دعائية على مداخل تقاطعات الطرق والميادين كي لا تكون مصدر إعاقة أمام رؤية قائدي المركبات.

اللوحات المرورية

بحسب المسودة التي أصدرتها الوزارة واطلعت عليها «دوت الخليج» فقد استثنت الاشتراطات اللوحات الإرشادية مثل اللوحات المرورية والتحذيرية وأي لوحات لا تدخل ضمن نطاق الحيز العمراني، فيما أكدت أن المشاريع التي تم التعاقد على تصميمها قبل صدور الاشتراطات الجديدة ستكون مستثناة.

مناطق حدود التنمية

أشارت المسودة إلى أن بنود اللائحة الجديدة تطبق على جميع اللوحات الدعائية والإعلانية التي تقع داخل مناطق حدود التنمية بالمدن السعودية، وتصنف اللوحات الدعائية تحت خمسة نطاقات رئيسية يندرج تحت كل نطاق العديد من أنواع اللوحات الدعائية.

وبينت الوزارة أنها تهدف من إعداد هذه الاشتراطات إلى فتح باب المنافسة أمام المستثمرين في قطاع الدعاية والإعلان، الأمر الذي يتيح أمام المستثمرين خيارات متعددة في نشر إعلاناتهم، ويساعد في تحسين المشهد الحضري والارتقاء بجمال المدن البصري.

التنظيم المكاني

عن اشتراطات التنظيم المكاني للإعلانات، فقد أكدت المسودة على أنه لا يقل البعد من حافة اللوحة الإعلامية إلى حد الطريق عن 60 سم في أي حال من الأحوال، مع السماح بالمعايير الموجودة حسب نوع كل لوحة، وعلى ألا يقل ارتفاع أدنى جزء من لوحة إعلانية داخل حيز الرصيف أو ممر المشاة عن 2,4م.

إعاقة الرؤية

تضمنت الاشتراطات الجديدة عدم سماح وضع لوحات الدعاية والإعلان داخل الجزر الوسطى للطرق أو على أعمدة الإنارة إذا كان عرض الجزيرة أقل من 1,2م، كما لا يسمح بإنشاء أي لوحات إعلانية دعائية على مداخل تقاطعات الطرق والميادين كي لا تكون مصدر إعاقة أمام رؤية قائدي المركبات.

اللوحات الدعائية

تتمثل اللوحات الدعائية على المباني في: اللوحات فوق أسطح المباني واللوحات على جدران وواجهات المباني واللوحات على الأسوار الدائمة والمؤقتة، واللوحات على مظلات التغطية والبروزات من المباني، واللوحات على المباني تحت الإنشاء، واللوحات داخل الأراضي الفضاء، بينما اللوحات الدعائية على جوانب الطرق والشوارع فتشمل: اللوحات الطويلة بمحاذاة الطرق السريعة واللوحات على أعمدة أحادية، واللوحات على أعمدة الإنارة، واللوحات المتوسطة على الأرصفة، واللوحات الصغيرة على الأرصفة، واللوحات متعددة الإعلانات على هيكل رأسي. بينما تتضمن اللوحات الدعائية تجهيزات الشوارع والساحات العامة: لوحات المقاعد العامة واللوحات على مظلات الانتظار واللوحات على الأكشاك واللوحات على مداخل الأماكن العامة واللوحات على أحواض الزهور.

أنواع اللوحات الدعائية على الجسور والأنفاق:

- اللوحات على واجهات الجسور

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- اللوحات على واجهات جسور المشاة

- اللوحات على واجهات مداخل الأنفاق

اللوحات الدعائية ذات الطابع الخاص:

- اللوحات في محطات الوقود

- اللوحات على أبراج العلامات التجارية الكبرى

- اللوحات على الحافلات والسيارات الصغيرة

- اللوحات على شاحنات الإعلان المتحركة

- اللوحات داخل المراكز التجارية

- الأعلام والرايات

- الإعلانات على المجسمات الطائرة والبالونات

- الشاشات الإلكترونية

- الإعلانات المؤقتة للمناسبات والاحتفالات