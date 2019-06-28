جوازات الرقعي تبدأ مهامها بالمنفذ الجديد

بدأت جوازات منفذ الرقعي باستقبال وتوديع المسافرين عبر المنفذ الجديد الذي يربط المملكة بدولة الكويت الشقيقة، والذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ محافظة حفرالباطن، ومدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى. ويتميز المنفذ الجديد بمساحته الواسعة، ويُعد من المنافذ البرية المثالية في تسهيل حركة العبور بين المملكة ودولة الكويت الشقيقة، حيث يتكون من 16 مسارًا للمغادرة ومثلها للقدوم، إضافة إلى صالات مجهزة بأحدث التقنيات والأثاث لإنهاء إجراءات المسافرين باستخدام الحافلات.



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