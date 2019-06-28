مشاركة سعودية فاعلة في بذور من أجل المستقبل

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية، تركي بن محمد الماضي، 10 طلاب سعوديين، في سفارة المملكة في العاصمة بكين، وذلك خلال مشاركتهم في النسخة الخامسة من برنامج «بذور من أجل المستقبل» الذي أطلقته مؤخراً شركة هواوي الصينية.

وعبر السفير خلال اللقاء، عن سعادته بلقاء قادة المستقبل في مجال تقنية المعلومات والاتصالات السعودية، مشيراً إلى أن «هواوي» قدمت دعماً كبيراً لتطوير المهارات الرقمية للطلاب السعوديين، مضيفاً أن برنامج «بذور من أجل المستقبل» سيوفر لهؤلاء الطلاب تجربة استثنائية لتعزيز معرفتهم وخبرتهم لتقنية المعلومات والاتصالات، وسيفتح لهم آفاقاً واسعة في المستقبل.

وأضاف أن البرنامج يهدف إلى تطوير مواهب الطلاب الملحقين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وتعزيز نقل المعرفة وزيادة فهمهم لقطاع الاتصالات والعمل على زيادة اهتمامهم وتحسين فرص المشاركة في المجتمع الرقمي.