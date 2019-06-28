مشاركة سعودية فاعلة في بذور من أجل المستقبل

وعبر السفير خلال اللقاء، عن سعادته بلقاء قادة المستقبل في مجال تقنية المعلومات والاتصالات السعودية، مشيراً إلى أن «هواوي» قدمت دعماً كبيراً لتطوير المهارات الرقمية للطلاب السعوديين، مضيفاً أن برنامج «بذور من أجل المستقبل» سيوفر لهؤلاء الطلاب تجربة استثنائية لتعزيز معرفتهم وخبرتهم لتقنية المعلومات والاتصالات، وسيفتح لهم آفاقاً واسعة في المستقبل.
وأضاف أن البرنامج يهدف إلى تطوير مواهب الطلاب الملحقين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وتعزيز نقل المعرفة وزيادة فهمهم لقطاع الاتصالات والعمل على زيادة اهتمامهم وتحسين فرص المشاركة في المجتمع الرقمي.
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