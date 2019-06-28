إغلاق وتغريم 16 محلا برجال ألمع

نفذت بلدية رجال ألمع جولات تفتيشية ورقابية شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والبوفيهات والمطاعم، ضمن حملة «غذاؤكم أمانة» التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والمحلات التجارية والبوفيهات. وأسفرت الجولات التفتيشية التي بلغت 28 جولة عن مصادرة 8 كجم و12 لتراً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق 5 محلات تجارية، وسُجلت 11 مخالفة على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه إنذارات لمحلات أخرى.



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