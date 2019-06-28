6 نصائح لتجنب التسمم الغذائي في السفر

2019-06-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدمت وزارة الصحة بعض النصائح لتجنب التسمم الغذائي في السفر.

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وأكدت الصحة أنه يجب غسل الفواكه والخضروات جيدًا قبل أكلها، مع التأكد من تاريخ صلاحية الأطعمة المعلبة.

وشددت على ضرورة تجنب تناول الأطعمة المكشوفة، وغسل اليدين جيدًا قبل وبعد الأكل، مع تناول الطعام المطهو مباشرة، وأخيرًا الحرص على حفظ الأطعمة بالطريقة المناسبة.