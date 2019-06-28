صحيفة: الهجمات على خط الأنابيب بالمملكة مصدره العراق ليس اليمن

2019-06-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، اليوم الجمعة، أن مسؤولين أمريكيين خلصوا إلى أن الهجوم بطائرات مسيرة على خط النفط السعودي في مايو الماضي كان مصدره العراق وليس اليمن؛ ما دفع مسؤولين عراقيين لمطالبة واشنطن بمزيد من المعلومات التي تدعم هذا الزعم.

وقالت الصحيفة بحسب “العربية”: إن مسؤولين أمريكيين مطلعين على معلومات المخابرات بشأن الهجمات التي تمت بطائرات مسيرة في مايو أكدوا أن مصدرها جنوب العراق، موضحة أن ذلك يشير على الأرجح إلى فصائل بالمنطقة مدعومة من إيران.

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وتمكنت المملكة من ضخّ النفط في خط أنابيب رئيسي بعد يومين من استهدافه بواسطة طائرات مسيّرة.

ووقع الهجوم على خطّ الأنابيب شرق- غرب الذي ينقل النفط من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، وتصل قدرة خط الأنابيب إلى خمسة ملايين برميل يوميًّا.

وكان المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة قد أعلن عن وقوع استهداف محدود لمحطتي ضخ بتروليتين تابعتين لشركة أرامكو.