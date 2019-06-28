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2019-06-28 أمطار رعدية وغبار غدًا والأرصاد تكشف التفاصيل متابعات الخليج 365 - الرياض كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد السبت. Advertisements وتوقعت الأرصاد هطول سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على المرتفعات الجنوبية الغربية ومنها جازان، وعسير، والباحة. كما توقعت الأرصاد نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، خاصة الأجزاء الشرقية منها، كذلك على مناطق الشمالية والجوف.









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