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فيديو.. عشاء قمة العشرين وحوار بين الأمير محمد بن سلمان والسيسي
متابعات الخليج 365 - الرياض
حضر ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، مع قادة وزعماء الدول المشاركة في قمة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية، حفل العشاء لتناول الطعام.
وأظهر مقطع فيديو للعشاء جلوس الأمير محمد بن سلمان بجانب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حيث دار حديث ودود بينهما يعكس العلاقة بين المملكة ومصر.
وخلال العشاء، ألقى رئيس الوزراء الياباني كلمة في مقر الحفل، قال فيها: أتمنى من الحضور التمتع في اليابان وبفن البلاد.
وجذب ولي العهد خلال قمة العشرين التي تستضيفها أوساكا أنظار واهتمام قادة وزعماء الدول، حيث حظي بحفاوة بالغة منذ بداية القمة من قِبل قادة وزعماء دول مجموعة العشرين، الذين حرصوا على السلام عليه وتبادل الأحاديث الودية معه.
وهذه الحفاوة تعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها المملكة وولي العهد عربيًّا وعالميًّا؛ وذلك لدورها الريادي في المجالين الاقتصادي والسياسي.
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