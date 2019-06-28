2019-06-28

شخبوط بن نهيان: الأمير محمد بن سلمان يمثلنا جميعًا بحضوره المؤثر

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير دولة الإمارات لدى المملكة، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بحضوره المؤثر وموقعه المميز يمثل العرب جميعًا في قمة العشرين G20 في اليابان.

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وشدد شخبوط بن نهيان على أن “مكانة السعودية بين الدول العظمى محل فخرنا واعتزازنا”.

وحظي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بحفاوة بالغة من قِبل قادة وزعماء دول مجموعة العشرين الذين حرصوا على السلام عليه وتبادل الأحاديث الودية معه.

وتعكس الحفاوة التي يتمّ استقبال ولي العهد بها في المحافل الدولية المكانة المرموقة التي تحظى بها المملكة حول العالم من خلال دورها الريادي في المجالين الاقتصادي والسياسي.