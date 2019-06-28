متدرب فماذا يضع في الحالة الوظيفية بـ حساب المواطن ؟

2019-06-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

تساءل متدرب في إحدى شركات القطاع الخاص بشأن انضمامه إلى برنامج حساب متابعات الخليج 365 للحصول على الدعم، موضحًا أن حالته الوظيفية متدرب بالشركة لمدة 3 أشهر؛ فماذا سيكتب في الحالة الوظيفية بالبرنامج؟

ورد حساب متابعات الخليج 365 بالقول: إنه يتم اختيار الحالة الوظيفية “طالب”، وفي حال كان مصدر الدخل من التأمينات الاجتماعية فلابد من الإفصاح عن الدخل باختيار (نوع الدخل: راتب شهري- مصدر الدخل: مسجل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية).

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وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365، أعلن الثلاثاء الماضي، صدور نتائج الأهلية للدورة العشرين (شهر يوليو 2019)، وأوضح أنه يمكن التحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: (هنا).

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ21، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة العشرين.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.