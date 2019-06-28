شكرا لقرائتكم خبر عن «علماء باكستان»: «تقرير كالامار» مُسيَّس لتشويه صورة المملكة وقيادتها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أكد المشاركون في مؤتمر «وحدة الأمة» الذي عُقد اليوم (الجمعة) في مدينة لاهور الباكستانية، بمشاركة عدد كبير من أعضاء مجلس علماء باكستان، ورعاية رئيس المجلس الشيخ طاهر محمود أشرفي، أن تقرير المقررة الأممية «تقرير كالامار» الصادر عن مجلس حقوق الإنسان هو تقرير مسيس بهدف تشويه صورة المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة بشكل واضح وفاضح، وبطريقة استفزازية غير مقبولة.

ووصف المؤتمر استهداف مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران للمنشآت المدنية في المملكة وخاصة استهداف مطار أبها الذي نتج عنه استشهاد شخص وإصابة عدد من المدنيين، بأنها هجمات إرهابية جبانة.

من جهة أخرى، أعلن رئيس مجلس علماء باكستان طاهر محمود أشرفي، استنكاره للهجوم على سفارة مملكة البحرين في بغداد، معتبراً أنه عدوان صارخ يمس أمن الدبلوماسيين.

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وقال الأشرفي: «الجميع يعلم أن إيران تدعم جماعات العنف والإرهاب وتعتني بتدريبهم وتأهيلهم لتكليفهم بأعمال تستهدف تفكيك الأمة، ويتجلى ذلك في دعمها لمليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن بالصواريخ الموجهة والطائرات المسيرة، إلا أن ذلك لن يؤثر على أمن واستقرار المملكة العربية السعودية التي كسرت شوكة الإرهاب وأحبطت المؤامرة الكبرى ضد المسلمين».

وشدد رئيس مجلس علماء باكستان على مساندة حكومة بلاده وشعبها للمملكة العربية السعودية وقيادتها المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، مشيداً بحكمة القيادة السعودية وحرصها على السلام ومعالجة المشكلات بالطرق السلمية.

وأشاد الأشرفي بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الحالية لدولة اليابان وترؤسه وفد المملكة في قمة العشرين، لافتاً إلى ما حظي به الأمير محمد بن سلمان من إعجاب وتقدير كبار القادة والرؤساء والزعماء.

وأضاف: «نعتز بجهود ولي العهد ونفتخر بجميع أعماله وأفعاله وأقواله، فهو بأعماله العظيمة يعكس الصورة المُشرقة للقادة العرب والمسلمين، وهو المُلهم لشباب الأمة والأمل لتنمية مجتمعاتنا والمحافظة على مكانتها وحمايتها من الحاقدين والحاسدين والمتأمرين».