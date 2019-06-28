شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3408691 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة حتى نهاية الأربعاء الماضي، عن ضبط 3408691 مخالفاً، منهم 2657979 مخالفاً لنظام الإقامة، و525532 مخالفاً لنظام العمل، و225180 مخالفاً لنظام أمن الحدود.

وبين تقرير الحملات، أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة بلغ 57206 أشخاص، 48% منهم يمنيون، و49% إثيوبيون، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 2495 شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة، وبلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 3975 شخصاً، فيما بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 1360 مواطناً، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1319 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 41 سعودياً.

وأشار التقرير، إلى أن إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 13088 وافداً مخالفاً، منهم 10965 رجلاً، و2123 إمرأة، وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق 487101 مخالف، وإحالة 441702 مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 562300 مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 846858 مخالفاً.