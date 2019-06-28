شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبعث برقية تعزية للرئيس السبسي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، برقية عزاء ومواساة لرئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي، إثر التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا في وسط العاصمة التونسية، وما نتج عنهما من مقتل رجل أمن وإصابة آخرين. وقال الأمير محمد بن سلمان: «بلغني نبأ التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا في وسط العاصمة التونسية، وما نتج عنهما من مقتل رجل أمن وإصابة آخرين، وإنني إذ أدين هذا العمل الإرهابي الجبان، لأبعث لفخامتكم ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق ولأسرة المتوفى أحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب».



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