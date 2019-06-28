عملة فيس بوك تحد من مخاطر حركة الأموال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين

ذكر معهد البحوث الاقتصادية في مدينة كولونيا الألمانية (آي دابليو) أن عملة «ليبرا» الافتراضية، التي تخطط شبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لإطلاقها، قد يكون لها تأثير إيجابي على حركة الأموال عبر الحدود.

وقال كبير الاقتصاديين في مجال السياسة المالية واقتصاد سوق المال بالمعهد، ماركوس ديماري، أمس إن عملة «ليبرا» قد تكون مهمة للشركات الناشطة على المستوى الدولي، موضحا أن الشركات سيمكنها بمساعدة العملة الرقمية الحد من مخاطر سعر الصرف، حيث إن المشاركة في عملة «ليبرا» تمثل في النهاية اتحادا نقديا عالميا خاصا.

وأضاف «داخل شبكة ليبرا لن يكون هناك بعد الآن مخاطر متعلقة بسعر الصرف. هذا سيحدث فقط في حال التحويلات بين ليبرا واليورو أو الدولار».