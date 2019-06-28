موجة فيضانات مفاجئة تجتاح روسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - موسكو

أعلنت السلطات الروسية أمس أن شخصين من سكان بلدة إيركوتسك الريفية الصغيرة، بإقليم سيبيريا، لقيا حتفهما خلال موجة فيضانات مفاجئة بعد أن رفضا إخلاء منزل أسرتهما.

وأدت الأمطار الموسمية في سيبيريا إلى ارتفاع منسوب المياه في العديد من روافد نهر أنجارا، مما أدى إلى فيضانات كبيرة.

Advertisements

وأنقذت السلطات آلاف السكان بعدما غمرت مياه الفيضانات منازلهم.

وذكرت الإدارة الإقليمية أن «السلطات المحلية في بلدة يفدوكيموفا كانت تنتقل من منزل إلى آخر لتطالب السكان بإخلاء منازلهم»، مؤكدة أهمية الاستجابة لهذه التحذيرات.

وجاء في البيان الذي أصدرته السلطات أن «إحدى العائلات رفضت إخلاء منزلها، ونتيجة لذلك وقع الحادث المؤسف».

وتوفر السلطات المواد الغذائية والمياه وأماكن إيواء للسكان المحليين في ظل حالة الأوضاع الطارئة.