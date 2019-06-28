السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - لاجوس تخطط شركة «أوبر تيكنولوجيز» لخدمات النقل لإطلاق خدمة لنقل الركاب بالقوارب في لاجوس، العاصمة التجارية لنيجيريا، وأكبر مدنها، للتغلب على الازدحام المروري. وقال الرئيس التنفيذي للأعمال في شركة أوبر بروكس إنتويسل إن شركة خدمات النقل تجري محادثات مع حكومة ولاية لاجوس والسلطات التنظيمية لبدء خدمات أوبر للنقل بالقوارب في الممرات المائية، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبيرج.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أوبر تطلق خدمة النقل بالقوارب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.