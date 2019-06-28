إغلاق متجر للعقاقير على الانترنت بألمانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - فيسبادن (ألمانيا)
وجهت الشرطة ضربة كبيرة ضد الاتجار غير الشرعي في العقاقير بألمانيا.
وأعلن المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في مدينة فيسبادن أمس أنه جرى إغلاق أكبر متجر للعقاقير على الانترنت في ألمانيا عقب تحقيقات استمرت شهورا.
وبحسب البيانات، قبض على 11 مسؤولا عن الموقع للاشتباه القوي في الاتجار غير الشرعي في مواد مخدرة بكميات كبيرة.
وذكرت السلطات أن المشتبه به الرئيس من مدينة ميونخ يبلغ من العمر 26 عاما، وكان قد أسس موقعا على الانترنت لبيع العقاقير في سبتمبر عام 2017 تحت شعار «الثورة الكيميائية»، وأداره بعد ذلك مع مشتبه بهم آخرين.
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