حرمان ميلان من المشاركة الأوروبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أعلنت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) أمس حرمان نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم من المشاركة الأوروبية في موسم 2019 / 2020، بداعي عدم الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف.

وأنهى ميلان الموسم الماضي في المركز الخامس بالدوري الإيطالي ليتأهل إلى الدوري الأوروبي بالموسم المقبل، لكن محكمة كاس أعلنت أمس حرمانه من المشاركة الأوروبية.

وكان ميلان حرم من المشاركة الأوروبية لموسمين بقرار أعلنه الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) في العام الماضي، وذلك بسبب تجاوز حد الإنفاق المسموح به خلال الفترة ما بين عامي 2015 و2017.

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واستأنف ميلان ضد القرار لدى محكمة كاس التي أعلنت عن اتفاق بين ميلان واليويفا يقضي بعدم مشاركة ميلان في الموسم المقبل بالدوري الأوروبي على أن يحصل على مخالصة لفترة مراقبة قواعد اللعب المالي النظيف التي خضع لها ما بين عامي 2016 و2018.

وذكرت كاس في بيانها «جرى استبعاد ميلان من المشاركة في بطولات الأندية الأوروبية خلال الموسم الرياضي 2019 / 2020 نتيجة لانتهاكه الالتزامات التي تنص عليها قواعد اللعب المالي النظيف خلال أعوام 2015 و2016 و2017 وفترات المراقبة في أعوام 2016 و2017 و2018».

يذكر أن نادي ميلان، المتوج بطلا لأوروبا سبع مرات في تاريخه، لم يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2013 / 2014، وعانى أخيرا من مشكلات مالية.