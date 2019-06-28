برلين تطالب بحل أوروبي لأزمة لاجئي البحر المتوسط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أكدت الحكومة الألمانية مطلبها بالعمل على حل أوروبي لأزمة اللاجئين في البحر المتوسط.
وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية في برلين: إنه يتعين إيجاد آلية لعدم الاضطرار لاتخاذ قرار في كل مرة حول المكان الذي يمكن إيواء اللاجئين الذين يتم إنقاذهم به.
وتأتي تصريحات المتحدث على خلفية منظمة الإغاثة الألمانية «سي ووتش»، التي تستعد سفينتها المخصصة للإنقاذ «سي ووتش 3» للدخول إلى المياه الإقليمية الإيطالية رغم حظر السلطات الإيطالية ذلك، وتخاطر قائدة السفينة كارولا راكيته بالتعرض للعقوبة جراء ذلك.
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