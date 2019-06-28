إصابة سائق حافلة في اعتداء طعن بمدينة ألمانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - دوسلدورف (ألمانيا)

أصيب سائق حافلة بجروح بالغة في اعتداء طعن داخل حافلته في مطار دوسلدورف غرب ألمانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة أمس إن سائق الحافلة (55 عاما) في حالة خطرة، مضيفا أن المعتدي (37 عاما) يبدو عليه الاضطراب العقلي، مشيرا إلى إيداع المعتدي مصحة نفسية.

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وذكر المتحدث أن التحقيقات حول معرفة الدافع وراء الجريمة لا تزال سارية، مضيفا أنه من المرجح أن الاعتداء كان يستهدف شخصا بعينه.

ولم يصب ركاب آخرون في الحافلة خلال الاعتداء.

وهاجم المعتدي سائق الحافلة بسكين وقبض عليه عقب ارتكاب الجريمة.