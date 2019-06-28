مقتل 3 جنود في انفجار مقر تابع للجيش الفلبيني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مانيلا

أعلن الجيش الفلبيني أن ثلاثة جنود ومدنيين اثنين لقوا حتفهم أمس في انفجار قنبلة عند مدخل مقر وحدة لمكافحة الإرهاب تابعة للجيش جنوب البلاد.

كما أصيب تسعة جنود في الهجوم الذي استهدف فريقا قتاليا بمدينة «إندانا» في إقليم «سولو»، الذي يقع على مسافة 1000 كلم إلى الجنوب من العاصمة مانيلا، بحسب ما ذكره المتحدث باسم الجيش الليفتنانت كولونيل، رامون زاجلا.

وقال زاجلا «المقصود من هذا الهجوم عرقلة العمليات الأمنية المكثفة للجيش ووتيرة هذه العمليات في أعقاب سلسلة من المكاسب العملياتية التي تحققت في المنطقة».