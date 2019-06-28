تصاعد العنف المسلح في الساحل الأفريقي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الأمم المتحدة

تصاعد العنف المسلح في منطقة الساحل الأفريقي، مما أدى إلى مستويات غير مسبوقة من النزوح القسري وحالات الطوارئ الإنسانية في المنطقة.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ستيفان دوجاريك إن نحو مليون شخص قد فروا من منازلهم العام الماضي بسبب العنف وانعدام الأمن.

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وأضاف للصحفيين في نيويورك «في بوركينا فاسو ومالي وغرب النيجر، هناك خمسة أضعاف أعداد النازحين مقارنة بالعام الماضي. كما يشهد حوض بحيرة تشاد طفرة جديدة في النزوح والهجمات. حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من أن انعدام الأمن لم ينتشر بهذه السرعة من قبل في هذه المنطقة الشاسعة، ليؤثر على الكثير من الناس».

وأعرب المكتب عن قلقه من تزايد خطر امتداد أعمال العنف والنزوح إلى ما وراء بلدان الساحل، بما سيؤثر على سبل العيش ويزيد من انعدام الأمن الغذائي وانتشار سوء التغذية والأوبئة في المجتمعات المحلية في بوركينا فاسو وشمال الكاميرون وتشاد ومالي والنيجر وشمال شرق نيجيريا.

ودعا مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى توفير دعم إضافي لضمان وصول الناس إلى الخدمات الأساسية، وكذلك التمويل اللازم لبناء قدرة المجتمعات المحلية على التكيف، والعمل على معالجة الأسباب الجذرية لأزمات المنطقة.