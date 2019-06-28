الملحق الثقافي في بريطانيا يقف على احتياجات الطلبة السعوديين بكامبريدج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل التقى الملحق الثقافي في سفارة السعودية لدى المملكة المتحدة الدكتور عبدالعزيز المقوشي الطلبة والطالبات السعوديين الدارسين في مدينة كامبريدج البريطانية، للاطلاع على أبرز ما يحتاجونه، وما يعترضهم من تحديات في الدراسة والقبول.

وشدد المقوشي خلال اللقاء على أهمية دور نقل الطلبة والطالبات السعوديين الدارسين في بريطانيا الصورة المشرفة لأبناء المملكة في تعاملهم مع زملائهم وأساتذتهم وجميع أطياف المجتمع البريطاني.

Advertisements

وأشاد بإنجازات الطلبة والطالبات وتميزهم العلمي وتفوقهم وتحقيقهم أعلى الدرجات، بما يعود بالنفع على الوطن، ويتماشى مع رؤية المملكة 2030.

من جهته رحب رئيس النادي السعودي للطلبة بمدينة كامبريدج صادق المعيبد، بزيارة الملحق الثقافي المهمة؛ لتفقد أحوال الطلبة والطالبات المبتعثين والدارسين والاستماع لهم وتلقي ملاحظاتهم.

عقب ذلك، قدم عرض مرئي تناول أعمال وإنجازات النادي السعودي في كامبريدج من أنشطة طلابية وعلمية وثقافية واجتماعية واحتفالات بالأعياد واليوم الوطني والمشاركات الطلابية في المعارض المختلفة التي أقيمت في أروقة جامعة وكليات مدينة كامبريدج العريقة.