السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلنت قيادة قوات أمن الحج أنها ابتداء من أمس شرعت في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة أمن الحج المعتمدة من وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود، وذلك بتطبيق أنظمة الحج التي تقضي بحصول المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء فريضة الحج على تصريح بذلك قبل التوجه إلى مكة المكرمة، حيث بدأت مراكز الضبط الأمني على مداخل العاصمة المقدسة بالشميسي، والتنعيم، والكعكية، والشميسي القديم، وسبوحة، والكر - الشميسي، في تنفيذ ذلك بدءا من صباح أمس.
وأكدت قيادة قوات أمن الحج أنها ستطبق أنظمة وتعليمات الحج بكل حزم، كما أهابت بكل المقيمين الذين يرتبطون بعقود عمل بالعاصمة المقدسة أو المشاعر المقدسة خلال هذه الفترة وحتى العاشر من ذي الحجة بالحصول على التصاريح اللازمة للدخول إلى مكة المكرمة قبل التوجه إليها.
المنع في هذه المرحلة يشمل:
1 المقيمين الذين لا يحملون إقامات مصدرها العاصمة المقدسة
2 من لا تتوفر لديهم تصاريح عمل فيها
كانت هذه تفاصيل خبر منع دخول المقيمين ومركباتهم إلى مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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