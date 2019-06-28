الرئيس البرازيلي يدعو ألمانيا للاستفادة من تجربة بلاده البيئية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - أوساكا

دعا الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو ألمانيا لأن تتعلم من البرازيل بعض الأمور في قضايا البيئة.

وقال بولسونارو لدى وصوله إلى مدينة أوساكا اليابانية، حيث يشارك للمرة الأولى في قمة دول العشرين التي تضم الدول الصناعية الكبرى «يمكننا أن نكون قدوة لألمانيا حتى فيما يتعلق بحماية البيئة».

وأضاف بولسونارو أن «صناعتهم لا تزال في قسم كبير منها متوقفة على الفحم، لكن صناعتنا لم تعد كذلك، فعليهم أن يتعلموا الكثير منا». وكان بولسونارو يرد بذلك على تصريحات للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حيث أعلنت الأربعاء في البرلمان الألماني «بوندستاج»، عن رغبتها في الحديث مع بولسونارو خلال قمة العشرين عن قطع الأخشاب المغالى فيها داخل الغابات المطيرة بالأمازون، وأضافت ميركل «سأعمل بكل قوة أملكها لكي أوقف هذا الذي يحدث في البرازيل».

Advertisements

وتنتج البرازيل 43% من طاقتها من مصادر الطاقة المتجددة، و55% من مصادر الطاقة الأحفورية.

ولا يستخدم الفحم في البرازيل إلا بنسبة 6, 5% وهي نسبة ضئيلة، أما في ألمانيا فلا يزال الفحم يستخدم بنسبة 32% رغم أن ألمانيا تعد أكبر منتج للطاقة الشمسية.

غير أن الغابة المطيرة في البرازيل، والتي تعد حماية للمناخ العالمي، لا تزال تتضاءل بقوة. وتخشى جمعيات حماية البيئة أن يتزايد حجم قطع الأخشاب تحت حكم الرئيس الشعبوي بولسونارو أكثر من ذي قبل.

وكان بولسونارو أعلن من قبل أنه لن يحدد مساحات محمية جديدة في منطقة الأمازون، وسيسمح بقطع الأخشاب فيها.