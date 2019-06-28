سفير المملكة لدى الصين يلتقي طلاب برنامج هواوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية، تركي الماضي، 10 طلاب سعوديين، في سفارة المملكة في العاصمة بكين، وذلك خلال مشاركتهم في النسخة الخامسة من برنامج «بذور من أجل المستقبل» الذي أطلقته أخيرا شركة هواوي الصينية.

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وعبر السفير خلال اللقاء عن سعادته بلقاء قادة المستقبل في مجال تقنية المعلومات والاتصالات السعودية، مشيرا إلى أن هواوي قدمت دعما كبيرا لتطوير المهارات الرقمية للطلاب السعوديين.

وبين أن البرنامج سيوفر لهؤلاء الطلاب تجربة استثنائية لتعزيز معرفتهم وخبرتهم لتقنية المعلومات والاتصالات، وسيفتح لهم آفاقا واسعة في المستقبل، لافتا إلى أنه يهدف إلى تطوير مواهب الطلاب الملحقين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وتعزيز نقل المعرفة وزيادة فهمهم لقطاع الاتصالات والعمل على زيادة اهتمامهم وتحسين فرص المشاركة في المجتمع الرقمي.

يذكر أن البرنامج يقام بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ويتيح للطلاب السعوديين إمكانية الاطلاع على أحدث الابتكارات التي توصلت إليها «هواوي» في مجال تقنية المعلومات والاتصالات مثل تقنية الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء، وذلك في إطار العلاقة المتينة التي تربط البلدين، إضافة إلى معرفة المزيد عن الثقافة الصينية، وتعلم لغتها.