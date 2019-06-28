انتحل صفة رجل أمن وارتكب 21 جريمة سلب بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل بندر السليس - الرياض قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على مواطن في عقده الرابع انتحل صفة رجل أمن واستوقف المارة ليسلب ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات شخصية. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم شاكر التويجري في بيان أمس أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقا لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت عن القبض على مواطن لتوافر الدلائل على تورطه بانتحال صفة رجل أمن واستيقاف المارة وسلب ما بحوزتهم، وضبط بحوزته الزي العسكري المستخدم ومواد مسكرة ومخدرة، وأقر بارتكاب 21 جريمة سلب، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.



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