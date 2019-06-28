القيادة تهنئ الغزواني بفوزه في الانتخابات الرئاسية الموريتانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، محمد ولد الشيخ محمد الغزواني، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

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وقال الملك في برقية له «يسرنا بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، أن نبعث لكم باسمنا وشعب وحكومة المملكة أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار».

كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان الغزواني بفوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وقال ولي العهد في برقيته «يسعدني بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، أن أعرب لكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة، ولشعب الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيق المزيد من التقدم والرقي».