، "الزهراني" أحد أبطال الحد الجنوبي يحتفل بزواجه ،

محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشاب علي بن شنان الزهراني، أحد أبطال الحد الجنوبي من منسوبي القوات المسلحة بجازان، بزواجه على كريمة إحدى الأسر.

حضر الحفل عدد من المشايخ والأعيان والأهل والأصدقاء الذين حضروا لمشاركة العريس فرحته بليلة العمر، متمنين للزوجين حياة سعيدة، وذرية صالحة.

وكان الزهراني قد تماثل للشفاء بعد إصابته بميدان العز بالحد الجنوبي، وبهذه المناسبة تواجد زملاؤه لمشاركته فرحة العمر.