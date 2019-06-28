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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشاب علي بن شنان الزهراني، أحد أبطال الحد الجنوبي من منسوبي القوات المسلحة بجازان، بزواجه على كريمة إحدى الأسر.
حضر الحفل عدد من المشايخ والأعيان والأهل والأصدقاء الذين حضروا لمشاركة العريس فرحته بليلة العمر، متمنين للزوجين حياة سعيدة، وذرية صالحة.
وكان الزهراني قد تماثل للشفاء بعد إصابته بميدان العز بالحد الجنوبي، وبهذه المناسبة تواجد زملاؤه لمشاركته فرحة العمر.
"الزهراني" أحد أبطال الحد الجنوبي يحتفل بزواجهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-28
احتفل الشاب علي بن شنان الزهراني، أحد أبطال الحد الجنوبي من منسوبي القوات المسلحة بجازان، بزواجه على كريمة إحدى الأسر.
حضر الحفل عدد من المشايخ والأعيان والأهل والأصدقاء الذين حضروا لمشاركة العريس فرحته بليلة العمر، متمنين للزوجين حياة سعيدة، وذرية صالحة.
وكان الزهراني قد تماثل للشفاء بعد إصابته بميدان العز بالحد الجنوبي، وبهذه المناسبة تواجد زملاؤه لمشاركته فرحة العمر.
28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
09:54 PM
احتفل الشاب علي بن شنان الزهراني، أحد أبطال الحد الجنوبي من منسوبي القوات المسلحة بجازان، بزواجه على كريمة إحدى الأسر.
حضر الحفل عدد من المشايخ والأعيان والأهل والأصدقاء الذين حضروا لمشاركة العريس فرحته بليلة العمر، متمنين للزوجين حياة سعيدة، وذرية صالحة.
وكان الزهراني قد تماثل للشفاء بعد إصابته بميدان العز بالحد الجنوبي، وبهذه المناسبة تواجد زملاؤه لمشاركته فرحة العمر.
، "الزهراني" أحد أبطال الحد الجنوبي يحتفل بزواجه ،
المصدر : الخليج 365
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